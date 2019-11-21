Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що рідні батьки 14-річної дівчини померли. Вихованням дитини опікувався вітчим. Увечері 20 листопада чоловік примусив неповнолітню до статевого контакту. Вжитими заходами поліцейські затримали 49-річного зловмисника в місті Люботині.

Побачивши співробітників поліції, він намагався вчинити самогубство, вдаривши себе ножем у живіт. Чоловіка доставлено до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення.

Наразі встановлюються всі обставини події, слідство триває.

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