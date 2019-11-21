Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.11.19 15:03

Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція

На Харківщині 49-річний чоловік ґвалтував 14-річну падчерку, коли його спіймали, то він намагався накласти на себе руки.

Чоловік ґвалтував 14-річну падчерку-сироту на Харківщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що рідні батьки 14-річної дівчини померли. Вихованням дитини опікувався вітчим. Увечері 20 листопада чоловік примусив неповнолітню до статевого контакту. Вжитими заходами поліцейські затримали 49-річного зловмисника в місті Люботині.

Побачивши співробітників поліції, він намагався вчинити самогубство, вдаривши себе ножем у живіт. Чоловіка доставлено до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення.

Наразі встановлюються всі обставини події, слідство триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За групове зґвалтування 22-річної жінки на Волині затримано трьох чоловіків, - поліція

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100