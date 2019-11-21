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21.11.19 14:56

Расизм на матчі "Динамо" - "Шахтар": киян покарали грою без уболівальників і штрафом в 500 тис. Тайсон пропустить матч

Київське "Динамо" покаране одним домашнім матчем без глядачів (плюс один матч без глядачів умовно з випробувальним терміном до кінця сезону 2019-2020) і штрафом в розмірі 500 тис. грн за поведінку своїх фанів, яка обурила капітана донецького "Шахтаря" Тайсона під час матчу 14-го туру УПЛ.

Расизм на матчі "Динамо" - "Шахтар": киян покарали грою без уболівальників і штрафом в 500 тис. Тайсон пропустить матч

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому згідно з ухваленим Контрольно-дисциплінарним комітетом Української асоціації футболу рішенням, сам Тайсон, вилучений з поля за непристойний жест на адресу глядачів на трибунах, відсторонений на одну гру і ще на дві умовно.

Нагадаємо, під час футбольного матчу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" з трибун лунали расистські вигуки на адресу гравців "гірників". Матч зупинили на деякий час. Капітан "Шахтаря" бразилець Тайсон показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку.

ФК "Шахтар" після матчу засудив і закликав зупинити прояви расизму і нетерпимості на стадіонах.

Київське "Динамо" своєю чергою заявило, що виступає проти проявів расизму і нетерпимості на стадіонах, і закликає не поспішати з обвинуваченнями на адресу своїх уболівальників за те, що сталося під час матчу 10 листопада проти "Шахтаря" до проведення розслідування.

Також читайте: Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція

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