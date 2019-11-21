Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Гончарук заявив про це, коментуючи пропозицію "Газпрому" про продовження транзитного контракту з Україною на рік.

"Україну влаштує довгостроковий контракт, який, з одного боку, забезпечує повноцінне використання нашої ГТС, а з другого, - енергетичну безпеку України та Європи", - сказав він, додавши, що проміжний контракт на рік Україну не влаштує.

Прем'єр підкреслив, що уряд зацікавлений отримати транзит газу з 2020 року на взаємовигідних умовах. "Ми маємо отримати не якийсь проміжний варіант на один рік, щоб росіяни могли закінчити свою інфраструктуру (обхідні газопроводи. - Ред.) і потім політично тиснути на європейські країни та Україну. Ми хочемо прогнозованих, взаємовигідних, стабільних умов роботи з нашими європейськими партнерами за європейськими правилами", - наголосив прем'єр.

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"Ми маємо намір до кінця року завершити відповідну сертифікацію і пропонувати нашим партнерам контракти на європейських умовах за європейськими правилами", - додав він.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Україна за участю Єврокомісії намагається домогтися від Росії підписання нового договору з транзитом газу.