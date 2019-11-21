"Мочити" насамперед будуть нас... Основне піар-лайно поллється на поліцію, - Геращенко обговорив із Бахматовим систему штрафів за відеофіксаціями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TheБабель у матеріалі ""Мочити" в першу чергу будуть нас". Один день із заступником глави МВС Антоном Геращенком"

Як зазначив Бахматов, зараз у нього йде дискусія із замдиректора з транспортної інфраструктури КМДА Дмитром Рахматулліним "з приводу захисту центральної вулиці від підарасів". Як виявилося, йдеться про водіїв, які неправильно паркуються і хамлять поліцейським. Виходить, що на практиці, щоб захистити останніх, з кожним ходять по троє бійців Муніципальної варти.

Після цього Бахматов, Геращенко, а також керівники профільних департаментів обговорили проблеми з евакуацією машин і відправкою штрафів з 1 січня.

"Щоб нас не так сильно не любили, я запропонував міністру з листопада по січень провести інформаційну кампанію на ТБ з меседжем, що з нового року порушувати правила буде дорого", - сказав він.

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На зустрічі також піднімалося ще одне спірне питання: щоб евакуювати машину, поліції потрібно залучити двох свідків.

"Хочу подивитися в чисті, світлі очі того, хто це придумав", - зіронізував Геращенко, і загальним рішенням норму домовляються прибрати.

Після цього Бахматов поцікавився, чи буде стрес-тест системи штрафів щодо відеофіксації. Якщо ні, великі ризики отримати судові позови від водіїв, незгодних зі штрафами.

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"Ми маємо потестити це з адвокатами, автомобілістами і активістами, які люблять нас дрючити і тренувати просто з любові до мистецтва", - говорить Бахматов.

"Ну, "мочити" насамперед будуть нас, - відповідає Геращенко. - Адже у вас тільки камери, а основне піар-лайно поллється на поліцію".

Нагадаємо, з нового року в Києві запрацює відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Штрафи водії отримуватимуть поштою.