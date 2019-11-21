Російський суд заарештував українського агента Артикова – офіцера зв'язку бригади управління Південного військового округу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ заявили, що витік даних міг завдати шкоди обороноздатності Росії. За фактом події порушено кримінальну справу.

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За даними ЗМІ, в державній зраді і в роботі на українську розвідку підозрюється 28-річний старший лейтенант Руслан Артиков, який служить зв'язківцем у 175-й Лунінецько-Пінської бригаді управління ПВО в Аксаї.

У ФСБ звинуватили Артикова в роботі на ГУР Міноборони України.