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21.11.19 16:02

Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька

Активіст Майдану Андрій Шевців отримав підозру від директора ДБР Романа Труби в "блокуванні дороги", коли в 2014 році вів переговори з міліціонерами, які заблокували виїзд автобусів з активістами зі Львова.

Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє журналістка Ольга Худецька.

Вона зазначає, що серед справ Майдану є окремий напрям. Розслідування дій правоохоронців, які займалися незаконними переслідуваннями майданівців, фабрикували справи на них тощо.

"Труба теж брав участь. Наприклад, коли міліція заблокувала виїзд зі Львова автобусів із протестувальниками у лютому 2014 року, на місце з'їхалось багато місцевих майданівців. Серед них був Андрій Шевців, він вів перемовини з міліціонерами, аби ті відпустили автобуси і припинили незаконні дії. Невдовзі Шевців отримав підозру від Романа Труби - за нібито блокування дороги. Труба також підтримував цю підозру у суді під час розгляду запобіжного заходу", - повідомила журналістка.

За її словами, також Труба подавав до суду на місцеві ради свого району, намагаючись скасувати ухвалені ними рішення на підтримку Євромайдану.

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Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька 01

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