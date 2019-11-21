Європейські лідери підтвердили, що двері Євросоюзу відчинені для України, - Порошенко

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.

"Позиція надзвичайно важлива для нас. Те, що лідери європейських країн – члени ЄНП підтвердили, що двері Європейського Союзу відчинені для України", – розповів політик про суть підсумкового документу саміту.

Також, за його словами, знайшли підтримку ініціативи, з якими вийшла партія "Європейська Солідарність", і Євросоюз буде вітати нашу країну, коли ми виконаємо своє домашнє завдання.

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За його словами, у підсумковому документі йдеться про продовження співпраці в рамках Східного партнерства. "Прийнято рішення, що ця співпраця точно продовжується, особливо з країнами трійки – Україна, Грузія Молдова", – додав Порошенко.

"Незважаючи на те, що декому не подобається, але принцип "більше за більше". Чим більше ми зробили реформ, тим більше ми маємо отримати від Європейського Союзу", – переконаний Петро Порошенко.

За словами лідера партії, продовжується підтримка ініціатив і щодо єдиного цифрового ринку, і щодо єдиного митного простору, і щодо єдиного візового простору. "Думаю, що ці ініціативи, які були запропоновані рік тому, знайдуть своє відображення", – зазначив політик.

П’ятий президент України також наголосив на важливості чіткого визначення в резолюції саміту ЄНП російської агресії проти України.

"На сьогоднішній день, коли дивним чином в повідомлені пресслужби Кремля щодо підготовки Нормандського формату вони стверджують про те, що "их там нет и не было", саме завдячуючи позиції Європейської народної партії, яка рішуче засуджує і незаконну анексію Криму, і незаконну агресію проти нашої держави на сході України, росіяни вже нікого не обдурять", – підкреслив Петро Порошенко. "Це ще раз підтверджує позицію – не вірте Путіну", – сказав він.

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"Той факт, що сьогодні засуджено російську агресію, що сьогодні вітають вступ України до Євросоюзу і НАТО, є одним із основних підсумків резолюції. Двері Євросоюзу відчинені – це потужна мотивація для України для того, щоб ці реформи продовжувати", – резюмував Порошенко.