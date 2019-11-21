Найбільше незареєстрованих с/г земель у Миколаївській, Одеській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну статистику опублікував Милованов на своїй сторінці в Facebook:
"Статистика дня. Топ-5 областей за обсягом незареєстрованих с/г земель:
Миколаївська - 409 000 га.
Одеська - 282 000 га.
Луганська - 270 000 га.
Запорізька - 265 000 га.
Херсонська - 263 000 га".
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