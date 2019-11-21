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21.11.19 17:04

Найбільше незареєстрованих с/г земель у Миколаївській, Одеській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Миколаївська область є лідером за обсягом незареєстрованих сільськогосподарських земель.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну статистику опублікував Милованов на своїй сторінці в Facebook:

"Статистика дня. Топ-5 областей за обсягом незареєстрованих с/г земель:

Миколаївська - 409 000 га.

Одеська - 282 000 га.

Луганська - 270 000 га.

Запорізька - 265 000 га.

Херсонська - 263 000 га".

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Найбільше незареєстрованих с/г земель у Миколаївській, Одеській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, - Милованов 01

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