Заарештованого в окупованому Криму активіста Приходька тримають у спецблоці і не дають побачень із рідними, - адвокат

Про це розповів адвокат Назім Шеіхмамбетов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Сьогодні мені вдалося потрапити до Олега Аркадійовича. У СІЗО у нас із ним вийшло провести короткочасне побачення. Олег Аркадійович має досить непоганий вигляд, критичних скарг на стан здоров'я немає, ліки йому передають своєчасно. Його утримують у спецблоці, у так званій камері двійці", - сказав адвокат.

За словами Шеіхмамбетова, він обговорив із Приходьком хід кримінальної справи. Активіст також просив подякувати всім, хто стежить за його долею і за справами інших політв'язнів. Адвокат підтвердив, що сім'ї Приходька відмовляють у побаченні з ним.

"Зв'язку в Олега Аркадійовича немає, єдина можливість зв'язатися з родиною - це листи. Наскільки мені відомо, побачення його родичам на даний момент не дозволили. Це вже така усталена практика в Криму, але ми будемо писати заяви, наполягати і, якщо буде необхідно, оскаржуватимемо відмови, щоб у найкоротший час в Олега Приходька була можливість побачитися зі своїми близькими", - додав Шеіхмамбетов.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

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8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.