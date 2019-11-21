Кабмін тимчасово призначив Фірсова в.о. глави Держекоінспекції

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропозицію зайнятися реформою екологічного контролю я отримав від Олексія Гончарука чотири місяці тому. Своє бачення ситуації я виклав спочатку на зустрічах з прем'єром, а потім і особисто президенту Володимиру Зеленському. Потім були сотні зустрічей з працівниками міністерства, співробітниками екологічної інспекції, органами влади. Так поступово була складена докладна дорожня карта наших подальших дій", - написав Фірсов.

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Він уточнив, що призначення тимчасове, і він братиме участь у конкурсі на посаду глави Держекоінспекції.

"Зрозуміло, конкурс на керівника ніхто не скасовував. Незабаром він відбудеться, і я братиму в ньому участь. Ніякої проблеми для мене в цьому немає. Програма реформ еконоінспекціі вже готова, і я готовий представити її на суд конкурсної комісії", - повідомив екснардеп.



