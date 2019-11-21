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21.11.19 18:31

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент України Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України та її управліннях в областях.

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ і призначив його заступником голови СБ України.

Президент призначив Анатолія Дублика начальником Департаменту захисту національної державності СБУ.

Також Зеленський своїми указами звільнив начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області Олександра Бондарука, призначивши на цю посаду Юрія Гончарова, який до цього призначення обіймав посаду начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

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