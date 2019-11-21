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21.11.19 17:41

Суд заарештував вандала Євченка, який знищив пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову

Одеський суд відправив під домашній арешт на 60 діб Олександра Євченка, що розбив пам'ятну дошку українському активісту Ігорю Іванову, який загинув 2 травня 2014 року в Одесі.

Суд заарештував вандала Євченка, який знищив пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову

Про це повідомляє одеський "Правий сектор", інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджено інформацію про причетність до знищення меморіальної таблички Ігоря Іванова Євченком Олександром.

Сьогодні відбувся суд, у результаті якого Євченко отримав запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового домашнього арешту. За інкримінованою йому статтею передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі знищили пам'ятну дошку загиблому українському активісту Іванову.

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Суд заарештував вандала Євченка, який знищив памятну дошку загиблому українському активісту Іванову 01

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