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21.11.19 17:46

Понад 600 поліцейських і нацгвардійців упродовж місяця патрулюватимуть Одесу для стабілізації криміногенної ситуації. ФОТОрепортаж

В Одесі упродовж більш ніж місяця нацгвардійці у співпраці з представниками поліції проводитимуть патрулювання Одеси для профілактики скоєння правопорушень та стабілізації криміногенної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Так, на плацу військової частини 3012 Національної гвардії відбувся спільний з Національною поліцією, патрульною поліцією і поліцією охорони розведення на службу з охорони громадського порядку.

Понад 600 поліцейських і нацгвардійців упродовж місяця патрулюватимуть Одесу для стабілізації криміногенної ситуації 01

Згідно з інформацією, військові наряди Національної гвардії України нестимуть службу спільно з представниками поліції або самостійно - залежно від оперативної ситуації. Особливу увагу приділили питанню комунікації між підрозділами і злагодженими спільними діями.

Понад 600 поліцейських і нацгвардійців упродовж місяця патрулюватимуть Одесу для стабілізації криміногенної ситуації 02

"Сьогодні на службу заступають 620 правоохоронців. Перед особовим складом стоять завдання, пов'язані з розкриттям квартирних крадіжок, грабежів, розбійних нападів, незаконних заволодінь транспортними засобами та протидії наркозлочинності на вулицях населених пунктів нашого регіону", - зазначив керівник поліції Одеської області Олег Бех.

Понад 600 поліцейських і нацгвардійців упродовж місяця патрулюватимуть Одесу для стабілізації криміногенної ситуації 03

У твіттер-акаунті Нацгвардії зазначається, що гвардійці і поліцейські здійснюватимуть відпрацювання міста "від нинішнього дня і до 26 грудня".

Понад 600 поліцейських і нацгвардійців упродовж місяця патрулюватимуть Одесу для стабілізації криміногенної ситуації 04

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