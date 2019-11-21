Зеленський змінив склад Комісії при президенті з помилування

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
До складу Комісії з помилування Зеленський включив:
- першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України Дмитра Журавльова;
- заступника міністра юстиції України Валерію Коломієць;
- начальника адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Василя Коробка;
- заступницю міністра внутрішніх справ України Катерину Павличенко.
Зі складу Комісії виведено Юрія Бєлоусова; Олександра Крикушенка й Івана Ліщину.