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21.11.19 17:59

Зеленський змінив склад Комісії при президенті з помилування

Президент України Володимир Зеленський своїм указом провів зміни в персональному складі Комісії при президенті України з питань помилування.

Зеленський змінив склад Комісії при президенті з помилування

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

До складу Комісії з помилування Зеленський включив:

Зі складу Комісії виведено Юрія Бєлоусова; Олександра Крикушенка й Івана Ліщину.

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