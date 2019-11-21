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21.11.19 18:47

Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що документів про підготовку депортації жителів Донбасу не існує.

Жодних документів про підготовку депортації населення Донбасу не існує, - секретар РНБО Данілов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, так званий "документ", який поширюють російські ЗМІ та інформаційні ресурси підконтрольних Росії угруповань "ЛДНР" є фейковим.

"Ми до нього не маємо жодного стосунку. Насамперед, треба уважно дивитися на те, що там написано. Навіть такої вулиці не існує, яка там є в цьому "документі", - зазначив Данілов.

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За словами секретаря РНБО, Росія продовжує поширювати фейки.

"Росія продовжує працювати з фейками. Їм треба чимось підживлюватися, для того, щоб вони щось там говорили. Велику дурість знайти складно було б", - заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила в ефірі росТВ про "таємний" план української РНБО щодо реінтеграції Донбасу.

Скабєєва розповіла про "секретні абсолютно" документи, згідно з якими, жителів окупованої частини Донбасу очікує "зачистка" після отримання Україною контролю над кордоном.

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