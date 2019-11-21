"Жодного разу не бачив людей зі зброєю на Майдані, це був мирний протест", - Парубій свідчив у суді над "беркутівцями"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу говорити тільки про те, що я бачив. Я був на Майдані від першого до останнього дня... Я жодного разу не бачив людей зі зброєю на Майдані. Це був мирний протест", - сказав Парубій під час допиту, відповідаючи на запитання про те, чи погоджується він із твердженням, що у мітингувальників була вогнепальна зброя.

За його словами, 19 січня 2014 року міліціонери почали кидати в учасників мітингу гранати в районі вул. Грушевського, були десятки поранених, тому були споруджені барикади. При цьому Парубій зазначив, що не бачив ані гранат, ані арматури у протестувальників.

Відповідаючи на запитання про те, чи бачив акти насильства стосовно співробітників правоохоронних органів, він сказав: "Ні".

Також Парубій розповів, що йому невідомо, хто поставляв компоненти для "коктейлів Молотова", 19 і 20 лютого він не бачив їх на Майдані, а лише згодом - на відео.

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Що стосується захоплення адмінбудівель та установ у центрі столиці, то, за словами свідка, йшлося про місце для відпочинку і ночівлі.

За словами Парубія, фінансував Євромайдан український народ, а не політичні сили.

Він також назвав російською пропагандою інформацію про роботу грузинських снайперів на Майдані.

"Майдан - це значне явище самоорганізації", - зазначив Парубій.

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На його переконання, якби Євромайдан у той час не вистояв, то були б реалізовані плани РФ і "Україна стала б напівколоніальною державою".

Допит Парубія тривав понад три години. В судовому засіданні оголошено перерву до 11:30 3 грудня.