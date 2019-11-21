Троє захисників України зазнали поранень в зоні ООС, від початку доби - 4 обстріли

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

В районі відповідальності тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли: неподалік від населеного пункту Шуми - з протитанкового ракетного комплексу; поблизу Кіндрашівки-Нової - з підствольних гранатометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також двічі обстріляв укріплення Об'єднаних сил: біля Водяного - з гармат БМП-1 і автоматичних гранатометів; неподалік від Невельського - з крупнокаліберних кулеметів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі ООС.





