Росія затягує слухання в Гаазі і намагається зробити їх закритими, - Зеркаль

Про це написала в Фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на те, що у вересні РФ звільнила наших моряків, кримінальні справи проти них тривають. Тобто, вона (Росія. - Ред.) і далі заперечує імунітет українських моряків. Три дні тому - майже через рік після того, як 25 листопада 2018 їх було захоплено - РФ звільнив наші кораблі, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання та документи. Таким чином, РФ продовжує порушувати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 і Конвенцію ООН з морського права", - стверджує Зеркаль.

При цьому росіяни намагаються отримати для розгляду цієї справи стільки ж часу, як для справи про порушення прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях і Керченській протоці.

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Сьогодні сторони обмінялися позиціями й аргументами на процедурних слуханнях. Досягти згоди не вдалося.

"Уже завтра Арбітраж затвердить правила процедури своєї діяльності з урахуванням нинішніх слухань і власного розуміння. Покладаємося на мудрість і прогресивність членів Арбітражу", - підсумувала Зеркаль.

У четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі "Україна проти Росії" про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів.



