Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова

Як передає Цензор.НЕТ, жінка поспілкувалася по телефону з ТСН.

Вона розповіла, що їй тоді було 25 років, у неї була маленька дитина - і вона досі не знає про ці події. Дівчину, за її словами, силоміць затягли в машину четверо хлопців, де її тягали за волосся, били і ґвалтували.

"Я намагаюся про ці речі не згадувати, бо хорошого мало. Не кожен знає, як людина почувається перед смертю. А я знаю, що людина перед смертю відчуває, як це - з життям прощатися, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки", - сказала вона.

"Це справді було насильство. Я йшла з подружкою, вони насильно затягли мене в машину, вони мене тягнули за волосся, у мене вся голова була "синя" - в синцях, це все було", - розповіла жінка.

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За її словами, злочин набув розголосу в Куйбишеві, де все і сталося. У рідному місті її травили після зґвалтування, постійно тиснули, а справу хотіли "зам'яти".

"У машині було четверо - двом, здається, по 16 років і двом по 19, здається. Їх було четверо, серед них був син мера Бердянська, прізвище я вже не згадаю. Справу вели запорізькі слідчі, саме із Запоріжжя, тому що в Куйбишеві у нас все хотіли зам'яти. У мене десь є вирізка з газети, де написано приблизно "жертву ґвалтували в мерській Волзі". Всі в Куйбишеві про це знали, в мене плювали", - розповіла жінка.

"Всі четверо отримали різні терміни, і жоден із них не відсидів свій термін повністю. Тому, що вони до мене приїжджали по черзі щодня, дзвонили, тероризували. За цей тиск я писала прохання якісь, щоб їх відпустили. Це був такий жах, я так старалася все забути, що зараз все повністю не згадаю. Мені і роботу довелося змінити через це, і багато інших неприємностей пережила", - поділилася жертва.

Жінка зізналася, що вже не вірить у справедливість: "Я стільки несправедливості пережила у своєму житті, що просто не вірю".

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.