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21.11.19 20:57

Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова

Злочин депутата Романа Іванісова підтвердила сама жертва зґвалтування. Вона розповіла жахливі подробиці події, які все життя намагалася забути.

Вони ґвалтували мене вчотирьох в авто і там був син мера Бердянська, - жертва розповіла про подробиці злочину за участю діючого нардепа Іванісова

Як передає Цензор.НЕТ, жінка поспілкувалася по телефону з ТСН.

Вона розповіла, що їй тоді було 25 років, у неї була маленька дитина - і вона досі не знає про ці події. Дівчину, за її словами, силоміць затягли в машину четверо хлопців, де її тягали за волосся, били і ґвалтували.

"Я намагаюся про ці речі не згадувати, бо хорошого мало. Не кожен знає, як людина почувається перед смертю. А я знаю, що людина перед смертю відчуває, як це - з життям прощатися, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки", - сказала вона.

"Це справді було насильство. Я йшла з подружкою, вони насильно затягли мене в машину, вони мене тягнули за волосся, у мене вся голова була "синя" - в синцях, це все було", - розповіла жінка.

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За її словами, злочин набув розголосу в Куйбишеві, де все і сталося. У рідному місті її травили після зґвалтування, постійно тиснули, а справу хотіли "зам'яти".

"У машині було четверо - двом, здається, по 16 років і двом по 19, здається. Їх було четверо, серед них був син мера Бердянська, прізвище я вже не згадаю. Справу вели запорізькі слідчі, саме із Запоріжжя, тому що в Куйбишеві у нас все хотіли зам'яти. У мене десь є вирізка з газети, де написано приблизно "жертву ґвалтували в мерській Волзі". Всі в Куйбишеві про це знали, в мене плювали", - розповіла жінка.

"Всі четверо отримали різні терміни, і жоден із них не відсидів свій термін повністю. Тому, що вони до мене приїжджали по черзі щодня, дзвонили, тероризували. За цей тиск я писала прохання якісь, щоб їх відпустили. Це був такий жах, я так старалася все забути, що зараз все повністю не згадаю. Мені і роботу довелося змінити через це, і багато інших неприємностей пережила", - поділилася жертва.

Жінка зізналася, що вже не вірить у справедливість: "Я стільки несправедливості пережила у своєму житті, що просто не вірю".

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

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