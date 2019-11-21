На лінії розмежування в Петрівському демонтують бліндажі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Донецькій області.

"Від нинішнього дня в районі розведення сил розпочала роботу інженерна група ДСНС України. Станом на 14:40 здійснено повний демонтаж двох бліндажів", - сказано в повідомленні.

Піротехнічні розрахунки ДСНС при цьому обстежили територію площею 0,01 га, вилучили і знищили 3 вибухонебезпечні предмети.

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У пресслужбі зазначили, що в розмінуванні та демонтажі бліндажів від ДСНС брали участь 30 рятувальників і 13 одиниць техніки.

"Продовження робіт заплановано на 9:00 22 листопада 2019", - додали в ДСНС.

Напередодні, 20 листопада, штаб ООС повідомив, що на ділянці розведення Петрівське-Богданівка завершено розмінування.

При цьому окупанти здійснюють провокації щодо зриву процесу розведення сил і засобів поблизу ділянки розведення №3 - Богданівка і Петрівське.





















