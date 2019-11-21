Садовий каже, що у нього немає 50 млн гривень для застави: треба буде щось продавати. ВIДЕО

Про це Садовий сказав в ефірі ZAXID.NET.LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

"Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували", - сказав Андрій Садовий про заставу, щодо якої Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

На запитання про те, де він братиме гроші для внесення застави, мер відповів, що звертатиметься до людей.

"Ви знаєте, моя декларація публічна, все у мене є. Подивіться - моя зарплата, те, що Катерина (дружина. - Ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина", - відповів Садовий.

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Він додав, що, можливо, треба буде щось продавати.





Нагадаємо, 21 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою мера Львова Андрія Садового.

У САП заявили, що проситимуть відправити Садового під варту з альтернативою у вигляді застави 50 млн гривень.