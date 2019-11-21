Зеленський зустрівся з єгипетським бізнесменом Савірісом, який заявив, що хоче інвестувати в Україну

"Єгипетський бізнесмен зазначив, що радий нагоді поспілкуватися з Главою Української держави та розповісти йому про свою діяльність. Він повідомив, що цікавиться можливістю інвестувати в Україну", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував Савірісу за проявлену ініціативу та інтерес до інвестиційних можливостей України. "Я чув, що ви протягом кількох років цікавилися інвестиційними можливостями в Україні, але не наважувалися. Зараз дуже вдалий час", – сказав президент.

Він розповів про оновлення українського парламенту та формування нового уряду, що, на переконання Глави держави, дасть змогу реалізувати структурні реформи в короткі терміни для досягнення економічного буму в країні протягом найближчих 5 років.

"Нашим пріоритетом є фокус на зростанні економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із залученням іноземних інвестицій. За 3-й квартал українська економіка зросла на 4,2%, міжнародні рейтингові агентства покращують суверенні рейтинги України, ми зростаємо у рейтингу Doing Business. Усе це дає нам оптимізм для подальшого зростання", – наголосив Зеленський.

Важливим нині є також проведення структурних реформ, спрямованих на залучення інвестицій в економіку, підкреслив президент.

"Я не раз заявляв інвесторам і нашим міжнародним партнерам, що особисто захищатиму іноземні інвестиції в Україні, а уряд і парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату в нашій країні", – заявив він.

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Серед основних змін Глава держави назвав земельну реформу, проведення приватизації, розвиток цифрових технологій, телекомунікацій, фінансового сектору, а також збільшення прозорості надрокористування.

"Ми почали процес приватизації з себе – першими підприємствами, які передано на приватизацію, були саме підприємства, що підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об’єкти для інвестицій у нерухомість, зокрема – готелі "Україна" та "Дніпро". Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проектів у сфері туризму та готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими туристичні об’єкти по всій Україні", – зауважив президент, звертаючись до Савіріса.

Зеленський також запропонував бізнесмену розглянути можливість інвестування у банківський сектор України.

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