Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.11.19 22:18

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з митниками запобігли спробі незаконного переміщення в Румунію великої партії тютюнових виробів невідомого походження. Їх перевозили під деревним вугіллям, який за документами експортувався в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 01

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 02

Огляд автомобіля було проведено в пункті пропуску "Порубне-Сірет" Чернівецької митниці. За результатами огляду під деревним вугіллям було виявлено та вилучено 62,8 тис. пачок сигарет невідомого походження під виглядом відомих торгових марок. Сигарети були обклеєні марками акцизного податку України з ознаками фальсифікації і призначені для незаконного переміщення через кордон з метою подальшого збуту на території Румунії.

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 03
У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 04

Читайте також: На Закарпатті прикордонники виявили "примагнічені" до товарних вагонів контрабандні цигарки. ФОТО

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 05
У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 06

Загальна вартість вилучених товарів перевищує 2,7 млн ​​грн.

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 07

У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 08
У Чернівецькій області викрито спробу контрабанди до Румунії цигарок вартістю 2,7 млн ​​грн 09

За даним фактом в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального злочину за ч. 1 ст. 204 КК України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100