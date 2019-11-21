Пентагон прискорить надання Україні коштів, які не надійшли в серпні-вересні

Про це в ефірі CNN заявив представник Міністерства оборони США Томас Кемпбелл, інформує Цензор.НЕТ.

"Конгрес не давав вказівок щодо прискорення цих зобов'язань. Міністерство оборони США прискорює процес надання допомоги Україні, щоб гроші надійшли як можна швидше - відповідно до процедур виконання угод, передбачених законом", - зазначив він.

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Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.