У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В межах проведення операції "Акциз-2019" і "Рубіж" було встановлено, що в одному з готельних комплексів Львова здійснюється зберігання з метою подальшого збуту та збут тютюнових виробів (тютюну для кальянів) без дозвільних документів.

Продавав товар житель Волинської області за попереднім замовленням, зокрема і через оголошення, розміщені на спеціалізованих сайтах у мережі інтернет. При цьому жодні фіскальні чеки або документи про походження тютюнових виробів не видавалися.

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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 3 тис. пачок тютюну для кальяну різних марок орієнтовною вартістю 900 тис. грн.

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Стосовно правопорушника складено та направлено до суду протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.