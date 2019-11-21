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21.11.19 23:00

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області припинили незаконну реалізацію тютюну для куріння кальянів і вилучили велику партію товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 01

В межах проведення операції "Акциз-2019" і "Рубіж" було встановлено, що в одному з готельних комплексів Львова здійснюється зберігання з метою подальшого збуту та збут тютюнових виробів (тютюну для кальянів) без дозвільних документів.

Продавав товар житель Волинської області за попереднім замовленням, зокрема і через оголошення, розміщені на спеціалізованих сайтах у мережі інтернет. При цьому жодні фіскальні чеки або документи про походження тютюнових виробів не видавалися.

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 02

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У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 03

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 3 тис. пачок тютюну для кальяну різних марок орієнтовною вартістю 900 тис. грн.

У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 04

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У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн 05

Стосовно правопорушника складено та направлено до суду протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

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