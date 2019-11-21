Україна - п'ята у світі за кількістю жертв вибухів мін, - доповідь

Про це йдеться доповіді "Landmine Monitor 2019". Його представила в Мюнхені міжнародна неурядова організація Handicap International, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На першому місці списку за кількістю загиблих і потерпілих від вибухів мін - Афганістан, там за минулий рік загинуло 2234 особи. Далі йдуть Сирія, Ємен і М'янма.

Всього впродовж 2018 року у світі від мін і вибухових пристроїв загинули або зазнали поранень 6897 осіб. Більшість жертв - мирні жителі, більш ніж половина - діти. Статистика охоплює тільки офіційно зареєстровані і підтверджені випадки смерті або каліцтва від мін і аналогічних вибухових пристроїв.

В Україні площа замінованих територій оцінюється приблизно в сім тисяч квадратних кілометрів. Більшість вибухових пристроїв - це "розтяжки", тобто, пастки із застосуванням ручних гранат для ураження живої сили, йдеться в доповіді.

Кількість жертв у результаті вибухів мін та вибухових пристроїв вже четвертий рік поспіль залишається вкрай високою, незважаючи на дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, зазначають автори доповіді. Статистику погіршують саме "збройні конфлікти і масштабне насильство" в Україні, Лівії, Афганістані, Ємені, Сирії, Нігерії та М'янмі та низці інших країн.

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