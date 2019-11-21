Хомчак взяв участь у засіданні Військового комітету ЄС на рівні начальників генеральних штабів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

В ході засідання обговорювалися актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки, в тому числі і аспекти агресивної зовнішньої політики Російської Федерації.

Хомчак під час свого виступу поінформував про обстановку в районі проведення операції Об’єднаних сил та основні досягнення оборонної реформи в Україні.

"Ми суттєво просунулись у процесі трансформації системи управління Збройних Сил України, в основу якої закладено принципи і стандарти, прийняті у державах-членах НАТО. Також нам вдалося наростити потенціал системи підготовки Збройних Сил, розширити мережу навчальних центрів. Акцент робиться на індивідуальній підготовці професіоналів, яка передбачає якісний відбір та ретельну підготовку відповідних фахівців", — зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

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Також йшлося про поглиблення військового діалогу між Збройними Силами України та відповідними структурами ЄС. Актуальним напрямком такої співпраці є залучення підрозділів Збройних Сил України до чергування у складі бойових тактичних груп ЄС. Зокрема, планується поновити участь Збройних Сил України у місіях та операціях ЄС.

Крім того, під час офіційного візиту до Брюсселю генерал-лейтенант Руслан Хомчак провів низку зустрічей з начальниками генеральних штабів країн-членів та партнерів ЄС.