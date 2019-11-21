Росія передала Польщі матеріали "чеченської справи" Мазура (Тополі)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Мазура, 22 листопада український консул має ознайомитися з матеріалами справи.

"Має консул завтра зустрітися з прокурором окружним, йому дадуть, я думаю, подивитися ці документи. Я думаю, це ті свідчення, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, який зараз лікується в психіатричній лікарні після тих тортур. Ще свідчення декількох росіян, які сиділи в російських в'язницях за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще і "в Чечні воювали". Тобто це - надумані свідчення, тому що, за тими матеріалами, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які в той час були взагалі дітьми - не можна воювати в три з половиною роки", - повідомив активіст.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. До цієї країни він вирушив на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні.

13 листопада він повернувся в Україну.