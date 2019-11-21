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21.11.19 23:20

Росія передала Польщі матеріали "чеченської справи" Мазура (Тополі)

Росія переслала Польщі матеріали "чеченської справи", за яку поляки затримали громадянина України Ігоря Мазура.

Росія передала Польщі матеріали "чеченської справи" Мазура (Тополі)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Мазура, 22 листопада український консул має ознайомитися з матеріалами справи.

"Має консул завтра зустрітися з прокурором окружним, йому дадуть, я думаю, подивитися ці документи. Я думаю, це ті свідчення, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, який зараз лікується в психіатричній лікарні після тих тортур. Ще свідчення декількох росіян, які сиділи в російських в'язницях за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще і "в Чечні воювали". Тобто це - надумані свідчення, тому що, за тими матеріалами, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які в той час були взагалі дітьми - не можна воювати в три з половиною роки", - повідомив активіст.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. До цієї країни він вирушив на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні.

13 листопада він повернувся в Україну.

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