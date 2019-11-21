ДАІшнику Тищенкові, який переслідував автомайданівців, виплатять 300 тис. гривень компенсації, - рішення суду. ДОКУМЕНТ

Рішення виплатити компенсацію прийняв суддя Богунського районного суду м. Житомир Ігор Перекупка. Про це стало відомо з Facebook юриста і учасника "Автомайдану" Романа Маселка, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Прохор активний учасник Майдану, двічі був побитий беркутами. Його авто засвітилось і у поїздці до Межигір’я.

По стандартній схемі, на підставі липового рапорту інспектор ДАІ Віктор Тищенко склав на Прохора протокол, що він начебто не зупинився на вимогу ДАІшника по дорозі до Межигіря", - написав Маселко.

За словами адвоката, фальсифікація була настільки очевидною, що прокуратура швидко закінчила розслідування і передала обвинувальний акт щодо ДАІшника до суду.

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"І тут почалось. Суд двічі виправдовував ДАІшника і двічі, апеляційний суд скасовував вирок. Але на третій раз виправдальний таки встояв у апеляції. А головне, у грудні 2018 року його освятив новий Верховний Суд. Судді вирішили, що прокуратура не довела умислу ДАІшника на підробку документа", - пише Маселко.

Після цього Тищенко почав вимагати з бюджету відшкодування моральної шкоди, за те, що він 45 місяців перебував під слідством. 2 дні тому суд задовольнив його вимогу.

"Просто для порівняння. Таку ж суму компенсації суд присудив матері, яка через халатність лікарів втратила новонароджену дитину. Зовсім трохи більшу компенсацію отримали батьки збитої насмерть на переході 9-тирічної дівчинки. І тут цей ДАІшник, який виконував вказівку про переслідування майданівців..." - написав Маселко.

У мотиваційній частині вироку йдеться, що ДАІшник Тищенко "став закритим по характеру, відлюдкуватим, погано спав, втратив апетит, втратив сенс до свого життя, перебував в постійному стресі, очікуючи що його незаконно засудять за надуманий злочин, який він не вчиняв".

На думку суду, сума в 300 000 грн. буде сприяти відновленню емоційного стану позивача, в тому числі відповідатиме засадам розумності і справедливості"







