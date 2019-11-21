Учасники Віче "У нас є гідність!", що відбулося 21 листопада в Києві, озвучили 10 вимог владі

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці громадський активіст Андрій Левус.

Він зазначив: "Сьогодні на Віче Ми маємо гідність оголосив вимоги Руху Опору Капітуляції до президента В.Зеленського, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України

1. Жодного особливого статусу для ОРДЛО! Ні - виборам на окупованих територіях, ні - амністії найманцям окупаційних військ РФ, ні – відвенню ЗСУ. Крим повинен повернутися до України разом з Донбасом.

2. Звільнити з посад головних агентів капітуляції: А. Богдана, А. Єрмака, Р. Трубу та інших сивох

3. Підготовка консолідованої претензії до Росії як держави агресора. Посилення санкцій України проти Росії.

4. Жорстко дотримуватися курсу України до НАТО.

5. Припинити політичне переслідування українських військових, волонтерів та активістів-патріотів.

6. Притягти до відповідальності колаборантів та реваншистів: В. Медведчука, А. Портнова, С. Льовочкіна, Ю. Бойка, В. Рабіновича та інших.

7. Усунути олігарха Коломойського від управління державою. З цього має початися реальна деолігархізація України.

8. Припинити саботаж закону про державну мову та забезпечити системний захист української мови.

9. Впорядкувати обіг землі лише в інтересах громадян України, національної безпеки та української економіки.

10. Припинити узурпацію влади, наступ на малий бізнес, самоврядування та знищення здобутків Революції Гідності.

Ми закликаємо прийти на акцію Варта на Банковій 8 грудня 19.00. Будемо діяти".

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