Заходи в центрі Києва відбулися без порушень, - Крищенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у фейсбуці.

"Жодних правопорушень не було. За нашими підрахунками, на віче прийшло понад 5 тис. осіб і до охорони порядку було задіяно близько 1 тис. поліцейських і нацгвардійців. Традиційно працювали поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки. Все минуло спокійно", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

За інформацією правоохоронців, найбільша кількість учасників перебувала на столичному Майдані Незалежності, де відбувалися віча з нагоди річниці початку Революції Гідності.

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