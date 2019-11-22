Опубліковано текст вироку Іванісову. ДОКУМЕНТ

Текст вироку Портнов оприлюднив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, у 1995 році 17-річний Іванісов із трьома друзями поїхав покататися на службовому автомобілі ГАЗ 31029, який одному з хлопців доручили поставити в гараж.

Близько 21:00 вони помітили на вулиці двох дівчат. Одну з них заштовхали в машину, вивезли в поле і зґвалтували, після чого кинули в полі і поїхали. Дівчина, що втекла, повідомила в міліцію про викрадення подруги. Ґвалтівників затримали цього ж вечора.

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На суді майбутній депутат Іванісов визнав свою провину за статтею 118 частина 2 - групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

21 березня 1996 року Пологівський районний суд Запорізької області визнав всіх чотирьох винними за статтею 118 частина 2. Іванісова також визнали винним у замаху на зґвалтування групою осіб. Його засудили до 3,5 року в'язниці з відбуванням покарання у виховно-трудовій колонії, але через місяць вирок був пом'якшений до 2,5 року колонії.







19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.