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22.11.19 08:07

Опубліковано текст вироку Іванісову. ДОКУМЕНТ

Колишній заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов опублікував вирок народному депутату від "Слуги народу" Роману Іванісову.

Опубліковано текст вироку Іванісову. ДОКУМЕНТ

Текст вироку Портнов оприлюднив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, у 1995 році 17-річний Іванісов із трьома друзями поїхав покататися на службовому автомобілі ГАЗ 31029, який одному з хлопців доручили поставити в гараж.

Близько 21:00 вони помітили на вулиці двох дівчат. Одну з них заштовхали в машину, вивезли в поле і зґвалтували, після чого кинули в полі і поїхали. Дівчина, що втекла, повідомила в міліцію про викрадення подруги. Ґвалтівників затримали цього ж вечора.

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На суді майбутній депутат Іванісов визнав свою провину за статтею 118 частина 2 - групове задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

21 березня 1996 року Пологівський районний суд Запорізької області визнав всіх чотирьох винними за статтею 118 частина 2. Іванісова також визнали винним у замаху на зґвалтування групою осіб. Його засудили до 3,5 року в'язниці з відбуванням покарання у виховно-трудовій колонії, але через місяць вирок був пом'якшений до 2,5 року колонії.

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Опубліковано текст вироку Іванісову 02
Опубліковано текст вироку Іванісову 03

19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

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