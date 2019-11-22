46 осіб отримали обвинувальні вироки у справах Майдану, 300 особам ГПУ повідомила про підозру, - Чумак

Ці дані він озвучив в ефірі програми "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

Чумак зазначив, що є поіменний список притягнутих до відповідальності, однак він не може його розголошувати.

"Бачите, довідка про осіб, яких притягнуто до відповідальності за злочини на Майдані. Я її взяв зі собою. Є поіменний список, але я не можу оголошувати. Людина вважається невинуватою, поки її провину не довів суд. Але я можу назвати цифри. Генпрокуратурою повідомлено підозру 300 особам, із них 33 чиновники, 163 працівники органів МВС, у тому числі 19 слідчих, 14 прокурорів, 10 суддів і 50 цивільних осіб, яких називали "тітушками", - сказав він.

За словами Чумака, до суду передано 81 обвинувальний акт щодо 174 осіб.

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"За результатами досудового розслідування винними в скоєнні кримінальних правопорушень визнано 20 осіб, щодо 19 осіб винесено обвинувальні вироки. Це тільки ГПУ", - зазначив головний військовий прокурор.

"По всій країні у провадженні цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам. З них 48 високопоставлених чиновників, 229 правоохоронців. Направлено до суду 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб. У скоєнні злочинів судами визнано винними 59 осіб. 46 із них винесено обвинувальні вироки", - додав Чумак.

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Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

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Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено мінімум до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

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