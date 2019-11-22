Волонтери та аутсорс: Корнієнко пояснив, як "Слузі народу" вдалося нікого не найняти на роботу

Про це глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще з президентської кампанії ми спирались на волонтерську участь і співпрацювали з громадськими організаціями, які вирішили підтримувати нашу партію, зокрема "Команда Зе", головою якої я був.

Цей підхід зберігся і на парламентських виборах", - пояснив Корнієнко.

За словами голови партії, "Слуга народу" у зв'язку з розвитком збирається найближчим часом перейти від використання послуг волонтерів до найму співробітників.

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"Ми плануємо переходити з волонтеріату на оплачувану діяльність у зв'язку з розвитком партії, відкритті офісів по всій країні та партійного хабу в Києві", - сказав він.

"Щодо основних сервісних функцій – бухгалтерія і юридичне обслуговування – то ми віддали свого часу ці послуги на аутсорс, про що є у звіті"", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 20 листопада Комітет виборців України повідомив, що партія "Слуга народу", згідно з фінансовим звітом за III квартал, нікого не наймала на роботу і не має коштів на заробітну плату.