Троє українських воїнів зазнали бойових травм, ще один - легких поранень на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів. Крім того, зафіксовано вогонь із ПТРК.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Невельського - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 2 ворожі обстріли:

- неподалік Шумів - із протитанкового ракетного комплексу;

- біля Кіндрашівки-Нової - з підствольних гранатометів.

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"Учора, 21 листопада, унаслідок обстрілу бойових травм зазнали 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться повідомленні.

Пізніше у пресслужбі Міноборони уточнили, що, крім травмованих бійців, унаслідок ворожих обстрілів легких поранень зазнав ще один український воїн.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.