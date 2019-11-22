Ні Європі, ні світові не цікаві внутрішньополітичні скандали, що відбуваються в Україні, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Кулеба заявив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Так віцепрем'єр відповів на запитання, чи впливають на відносини України і Європи останні скандали у вітчизняній політиці.

"Нам усім, звісно, хочеться, щоб люди в Європі прокидалися з думкою про Україну та лягали спати з нею, стежили за нашими внутрішніми "розборками" і скандалами, але насправді такого немає. Є вузьке коло людей, які щодня моніторять ситуацію в Україні, але більшість колег, з якими я працюю, мислять великими категоріями, великими перспективами відносин з Україною", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що в Європі й надалі готові підтримувати Україну в її реформах та на шляху євроінтеграції.

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"Востаннє, коли я був у Брюсселі два тижні тому, настрій (у партнерів України. – Ред.) був позитивний. Ми будували плани на майбутнє, як поглиблювати інтеграцію. Жодної фрази про згортання (співпраці з нашою країною. – Ред.), про розворот я не те що не чув, я навіть між рядків не бачив", - наголосив віцепрем’єр.