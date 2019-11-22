Нинішніх санкцій проти РФ недостатньо, - член Меджлісу Барієв

Про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескендер Барієв під час "круглого столу", який відбувся у Відні в парафіяльному залі кафедрального собору Святої Трійці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Дуже важливою є політика в контексті персональних санкцій. Так, на сьогодні щодо Криму діють секторальні санкції, але їх недостатньо. І ті злочинці, які сьогодні саджають в тюрми невинних людей, мають відповідати за це. Насправді подібний інструмент для цього є і вже використовується шістьма країнами західного світу. Це – аналог "закону Магнітського". Аналоги "закону Магнітського" могли би бути в низці європейських країн", - заявив Барієв.

Він вказав на те, що РФ намагається просувати на різних майданчиках ідею скасування санкцій за схемою "Крим – наш, Донбас – ваш, але на наших умовах". Це, звичайно, не влаштовує ні Україну, ні кримськотатарський народ. На переконання Барієва, велику роль у посилення санкційної політики Заходу щодо РФ грає громадянське суспільство в тій чи іншій країні.

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"Завдяки кампанії "Об’єднані прапором - Liberate Crimea" ми змогли отримати два серйозні результати, два серйозні рішення – це визнання депортації геноцидом, а також геноциду, який триває у зв’язку з окупацією Криму. Такі рішення були ухвалені литовським та латвійським парламентами. Також ми написали листи в парламенти ще 23 країн західного світу. Звичайно, що само по собі це не буде працювати, важливою є робота на місцях, передусім з боку громадянського суспільства, яке могло б тиснути на своїх депутатів, і це був би серйозний посил РФ, що вона продовжує геноцид цілої етнічної групи", - заявив член Меджлісу.

Крім того, переконаний він, європейські депутати могли б "узяти шефство над якоюсь із сімей політв’язнів із Криму", що дало би змогу привернути більшу увагу до проблеми.

Зі свого боку генсек громадсько-політичної організації "Пан'Європа-Австрія" Райнгард Клучек зазначив, що всі принципи, які сповідує "Пан'Європейський союз", зневажаються в окупованому Криму. "І ми маємо визнати той факт, що більшість людей в Європі, включно з політиками, не занепокоєні з приводу цього. Важливо поширювати інформацію про ситуацію в Криму", - сказав він.

Під час "круглого столу" були проведені паралелі між депортацією кримських татар радянським режимом у 1944 році та масовими репресіями проти корінного народу Криму, які зараз здійснює російська окупаційна влада.

Професор, доктор юридичних наук Борис Бабін виступив з доповіддю на тему правової кваліфікації депортації кримських татар як міжнародного злочину проти корінного населення. Він також звернув увагу на те, що депортація корінного населення Криму досі триває. Адже зафіксовано багато інцидентів у 2014-2016 роках, коли російська окупаційна влада забороняла повернення виселених раніше кримських татар до Криму, або ж "шляхом сфабрикованих кримінальних справ створювала умови, коли кримські татари були змушені покинути півострів, боячись за своє життя та здоров’я".

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У своєму виступі менеджер КРЦ Зарема Барієва підкреслила, що обшуки, арешти, затримання вже стали не поодинокими, а системними і набувають інституційної форми: "Де-факто окупаційна влада Криму намагається знайти все більше і більше штучних причин для арешту абсолютно невинних людей, звинувачуючи їх у злочинах, яких вони ніколи не чинили".

Учасникам заходу, організованого КРЦ за підтримки "Пан'Європа-Австрія" та Української православної церкви у Відні, також було продемонстровано два документальні фільми про депортацію кримських татар та їхню боротьбу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону присудив від 7 до 19 років колонії шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".