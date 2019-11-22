Поправку для збереження справ Майдану проголосують. Потрібно потерпіти до 3 грудня, - Арахамія

Він запевнив, що його фракція підтримає вимоги адвокатки родин Небесної Сотні Євгенії Закревської, яка оголосила голодування через припинення розслідування справ Майдану. Про це він заявив під час шоу "Право на владу" на "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я вам особисто гарантую, що позиція нашої фракції буде цю поправку проголосувати. Я думаю, підтримає весь зал", - сказав він.

Водночас Арахамія додав, що проголосувати за поправку не вдасться до 3 грудня.

"До 3 грудня це з об'єктивних причин неможливо - люди працюють в округах. Потрібно потерпіти до 3 грудня", - підсумував він.

Раніше Закревська оголосила голодування через припинення розслідування справ Майдану. Це сталося через те, що справи були передані з Генпрокуратури в ДБР, проте в законі поки відсутні поправки, які дозволили б створити нове слідче управління в ДБР - і продовжити розслідування.

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