Захист просить Верховний Суд скасувати вирок винуватиці смертельної ДТП у Харкові Зайцевій

Про це йдеться в постанові суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Захисниця просить суд ухвалити одне з двох рішень. Перше - скасувати вирок у частині покарання і відшкодування матеріальної/моральної шкоди, закрити кримінальне провадження. Друге - скоротити термін до п'яти років і звільнити від його відбування з випробувальним терміном; позбавити водійських прав на два роки; замість солідарного (по 50%) відшкодування шкоди з іншими винуватцем ДТП зобов'язати Зайцеву заплатити 30%, а Дронова - 70%.

Адвокатка свої вимоги обґрунтовує порушеннями кримінального та кримінального процесуального законодавства під час ухвалення вироку. Крім того, вона наполягає: покарання не відповідає тяжкості злочину та особі постраждалої.

Верховний Суд поки залишив без руху заяву адвокатки, оскільки знайшов у ній низку процесуальних недоліків. Однак у Плетньової є 15 днів на те, щоб їх виправити.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.