Слідчі у справах Майдану зможуть перейти в ДБР за спрощеною процедурою, - Чумак

Про це заявив заступник Генпрокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справи, які стосуються безпосередньо злочинів на Майдані, ми зобов’язані передати до Державного бюро розслідувань. Це не бажання того чи іншого прокурора - це вимагає від нас Конституція і закон… Але ми також розуміємо, що не можна допустити, аби суспільство сказало, що ці справи зливаються, ховаються, або ще щось. Тому було ухвалено таке рішення, що в проєкті закону 2116, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачити, що слідчі ГПУ, які ведуть справи Майдану останні 5 років, у спрощеному порядку можуть перейти на роботу в ДБР", - сказав Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправку для збереження справ Майдану проголосують. Потрібно потерпіти до 3 грудня, - Арахамія

Відповідаючи на запитання, чому колишній керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк не захотів перейти до ДБР, Чумак заявив, що це "вибір самого Горбатюка". "Я з ним спілкувався щодня з часу мого приходу в ГПУ. І це його вибір", - зазначив заступник генпрокурора.