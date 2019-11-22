"Слуга народу" Богуцька:" Всі плюються на митників. Хто з вас готовий стати митником за 20 тис. грн, залишити сім'ю, вам дадуть кімнату в гуртожитку?"

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Багато хто нарікає на те, що на митниці нічого не змінилося. Вона дає добро за певну мзду. Ну, і винен, звичайно, в усьому Зеленський.

У мене таке запитання. Скажіть, хто з вас готовий стати митником на зарплату 20 000 грн (це умовно, я не знаю скільки)? Ось хто з вас готовий зараз залишити сім'ю і поїхати, скажімо, за 1000 км на митницю? Вам дадуть хорошу кімнату в гуртожитку або в готелі. Хто з вас згоден, якщо врахувати, що ви ще повинні навчитися тому, що буде входити в коло ваших обов'язків?", - написала вона.

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Богуцька підкреслила, що потрібно міняти тих, хто звик працювати з лівими грошима, на тих, хто готовий працювати чесно.

"Як не відкриєш ФБ – всі плюються на митників і на хабарі. І це правильно. Зажрались. На запитання "А де взяти нормальних?", - хочу відповісти: так ось вони", - додала нардеп.

Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав "війною" звільнення старих кадрів з митниці.

"Це складно і це виклик ... Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий, я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбуватися цих людей. Зрозуміло , що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту", - розповів глава митниці.

Нефьодов уточнив, що 500 або трохи більше працівників митниці не підуть зі старої структури в нову, дедлайн цього - до кінця року. А протягом 2020 року відбудеться переатестація працівників відомства.

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