Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Хмельницькій області у Facebook.

За даними відомства, трагедія сталася в селі Ладиги вчора, 21 листопада, близько 17 години. 34-річний водій автомобіля "Фольксваген Т4", рухаючись дорогою "Житомир-Чернівці", допустив наїзд на двох велосипедистів, які їхали в попутному напрямку.

Унаслідок наїзду обидва мешканці села - чоловік, 1971 р.н., та жінка, 1964 р.н., від зазнаних травм загинули на місці.

Зазначається, що водій відмовився на місці події пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу "Драгер". Розслідування веде слідче управління ГУНП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейсовий автобус на смерть збив пішохода на трасі Одеса-Рені, який переходив дорогу в недозволеному місці, - Нацполіція. ФОТО

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.