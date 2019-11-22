Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.11.19 10:16

Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція. ФОТО

Слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди в Старокостянтинівському районі, в якій загинули двоє велосипедистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Хмельницькій області у Facebook.

За даними відомства, трагедія сталася в селі Ладиги вчора, 21 листопада, близько 17 години. 34-річний водій автомобіля "Фольксваген Т4", рухаючись дорогою "Житомир-Чернівці", допустив наїзд на двох велосипедистів, які їхали в попутному напрямку.

Унаслідок наїзду обидва мешканці села - чоловік, 1971 р.н., та жінка, 1964 р.н., від зазнаних травм загинули на місці.

Водій мінівена на смерть збив двох велосипедистів на Хмельниччині, - поліція 01

Зазначається, що водій відмовився на місці події пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу "Драгер". Розслідування веде слідче управління ГУНП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейсовий автобус на смерть збив пішохода на трасі Одеса-Рені, який переходив дорогу в недозволеному місці, - Нацполіція. ФОТО

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100