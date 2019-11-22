Диверсифікація поставок газу - ключовий чинник безпеки Європи, - Гончарук

Про це глава Кабміну повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мав честь щойно виступити в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House та відповісти на низку питань аудиторії. Аудиторія вражаюча - понад 200 дійсно сильних представників бізнесу, урядових установ та журналістів. Говорили про комплексні, складні, але дуже цікаві питання, про реформи на порядку денному українського Уряду. Забезпечення верховенства права. Демонополізацію енергетичного ринку. Закон про обіг земель", - написав прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук вручив український орден "За заслуги" трьом британським політикам Віттінгдейлу, Летем й Антоніву

Як зазначив глава уряду, він вкотре наголосив на важливості консолідації зусиль європейських держав у протидії Росії як країні-агресору, зокрема в енергетичній сфері – у контексті протидії будівництву "Північного потоку-2".

"Відзначив важливість диверсифікації поставок газу в Європу. Це є ключовим фактором енергетичної безпеки європейських країн та якості послуг у межах регіонального енергетичного ринку", - додав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну влаштує довгостроковий контракт на транзит російського газу, а не якийсь проміжний варіант на один рік, - Гончарук