На українській митниці тестують нову онлайн-систему скарг, - Нефьодов

Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава відомства Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Новій митниці - нова онлайн-система скарг! https://cc.customs.gov.ua/ Поки що в тестовому режимі, тому вибачте, якщо що. Але план такий:

- До 5 робочих днів на розгляд скарги щодо роботи Нової митниці;

- Спробуємо відповідати по суті, людською мовою;

- Вся комунікація виключно в електронній формі", - написав він.

Також Нефьодов зазначив, що в кожному регіоні будуть виділені люди, яким будуть перенаправлятися скарги.

"На центральному рівні відстежуємо статистику і об'єктивність відповіді. Але відразу кажу - це інструмент реакції на проблеми, а не спаму на кшталт "знизьте мита" або "розкажіть, як імпортувати білих ведмедів". На таке відповідати не будемо. З грудня плануємо інтегрувати цей же інтерфейс у спільний Контактний Центр Кабміну, який будує Дмитро Дубілет. Поїхали!", - написав глава відомства.

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Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав "війною" звільнення старих кадрів з митниці.

"Це складно і це виклик ... Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий, я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбуватися цих людей. Зрозуміло , що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту", - розповів глава митниці.

Нефьодов уточнив, що 500 або трохи більше працівників митниці не підуть зі старої структури в нову, дедлайн цього - до кінця року. А протягом 2020 року відбудеться переатестація працівників відомства.