Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Литву та Естонію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
У межах візиту до Естонії заплановані переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером парламенту Естонії Хенні Піллуаасом і Прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.
Візит до Естонії відбудеться 26 листопада.
Під час візиту до Литовської Республіки заплановано проведення окремих переговорів Глави держави з Президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сейму Литви Вікторасом Пранцкетісом і Прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.
У Вільнюсі Президенти України і Литви візьмуть участь у роботі П'ятого двостороннього економічного форуму.
Президент відвідає Литву 27 листопада.