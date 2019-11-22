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22.11.19 10:42

Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Литву та Естонію

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня, 26 і 27 листопада з офіційним візитом відвідає Естонську і Литовську Республіки.

Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Литву та Естонію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

У межах візиту до Естонії заплановані переговори Глави держави з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером парламенту Естонії Хенні Піллуаасом і Прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

Візит до Естонії відбудеться 26 листопада.

Під час візиту до Литовської Республіки заплановано проведення окремих переговорів Глави держави з Президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сейму Литви Вікторасом Пранцкетісом і Прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

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У Вільнюсі Президенти України і Литви візьмуть участь у роботі П'ятого двостороннього економічного форуму.

Президент відвідає Литву 27 листопада.

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