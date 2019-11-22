Щасливі кримчани - картинка російської пропаганди. Сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира", - Кориневич

Так вважає представник президента в Криму Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Аксіомою є те, що територія Автономної Республіки Крим – це територія України. Ніхто не збирається здавати позиції щодо Криму. Ми абсолютно переконані у тому, що Крим – наш. Іншої позиції не може бути. Я не бачу підстав говорити про якісь поступки. Уже шостий рік окупації, і йдеться насамперед про реінтеграцію громадян. Потрібно підтримувати зв’язки з тими, хто знає, що таке Україна. І ми цим займаємося. Який вигляд матиме стратегія щодо деокупації і які політичні моменти в ній будуть прописані, наразі не можу сказати", - зазначив він.

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"Перш за все, ми говоримо про реінтеграцію наших громадян. Ми маємо зберігати і вибудовувати зв’язки з нашими громадянами, що проживають у Криму. Хоча це не означає, що ми забули про територію. Аби повернути землю, треба заручитися підтримкою мешканців Криму, які чекають нас. Ми бачимо, що чимало мешканців Криму хочуть зберігати зв’язок з Україною. Це підтверджують, зокрема, факти перетину адміністративної межі з материковою Україною. Крім того, я переконаний, що сьогодні в Криму немає підтримки "русского мира". Мешканці півострова зазнають чималих порушень своїх прав, ніхто не може бути впевнений, що сьогодні-завтра його не затримають за надуманими обвинуваченнями. Існує проблема і обмеження ведення бізнесу, і низького рівня медичних послуг, і високих цін на товари. Щасливі кримчани – це картинка російської пропаганди. Я впевнений, що в Криму немає більшості тих, хто підтримує "русский мир"", - зазначив Кориневич.

"Я впевнений, що більшість кримчан не брала участі в так званому "референдумі" в 2014 році і не підтримує те, що там сталося і відбувається сьогодні. Тож державі Україна потрібно працювати з кримчанами для того, щоб коли вона повернеться в Крим, ми мали людей, на яких можемо спиратися, які, умовно кажучи, будуть новою місцевою владою. Росія змінює демографічну карту Криму. У вересні цього року Генеральний секретар ООН опублікував доповідь про права людини в окупованому Криму, згідно з якою Російська Федерація переселила на територію півострову за п’ять років 140 тис. російських громадян. І це лише дані російської статистики, зважаючи на зміну місця реєстрації. Чи може бути це число більшим? Звичайно. Хтось може і не змінювати місце реєстрації, але фактично жити в Криму", - акцентував він.

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"Ми розуміємо, що більшість кримчан отримали незаконне російське "громадянство" по суті автоматично. Це було нав’язане "громадянство". Російська Федерація неправомірно розповсюдила своє "громадянство" на кримчан, плюс створила такі умови, за якими дуже важко проживати на території Криму без нього. Людей, котрі не мають російського паспорта, Росія виштовхує. По суті, це нав’язане громадянство. Здебільшого, не вчиняли дій щодо відмови від нього не через політичну позицію, а через необхідність там виживати. Безумовно, ми не визнаємо цього "громадянства", його не визнає і міжнародне співтовариство. Для нас усі кримчани – громадяни України. Щодо кількості осіб, які відмовилися від російського "громадянства", то тут дуже важко говорити про конкретну цифру, бо ця інформація подається державою-окупантом і може бути далекою від реальності. Окупанти стверджують про приблизно 4000 мешканців Криму, які виявили бажання зберегти інше громадянство. Але, знову ж таки, справжність цього числа дуже важко встановити. Більшість кримчан мають українське громадянство, оскільки вони перетинають пункти в’їзду/виїзду. "Російський паспорт" - це також не показник російської патріотичності. Люди просто хочуть жити в себе вдома. І про це нам кажуть ті, хто живе в Криму. Ми маємо канали зв’язку з кримчанами. І з цього спілкування не можу сказати, що вони – в захопленні від політики Російської Федерації", - резюмував Кориневич.