Ліки для дорослих онкохворих закуплено на 60% дешевше, ніж очікувалося, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Таким чином міністерство зекономило $28,5 млн.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на додаткові закупівлі інших медикаментів, що дозволить забезпечити ще більше пацієнтів доступом до лікування.

"У Державному бюджеті на 2019 рік на закупівлі ліків передбачено 6,6 млрд грн, з них - на напрям дорослої онкології - понад 1,3 млрд грн. Всього сьогодні 90% препаратів у напрямку дорослої онкології купуються дешевше, ніж в 2014 році. У 2020 році кошти, передбачені у Державному бюджеті на державні закупівлі ліків і медвиробів, істотно зростуть - аж на 3,2 млрд грн, передбачається 9,77 млрд грн", - зазначили в міністерстві.

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