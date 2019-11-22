У жовтні-листопаді різко скоротився документообіг у паперовій формі, - Дубілет. ГРАФІК

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

Міністр оприлюднив графік, який показує кількість документів, які міністерства та інші центральні органи направили одне одному в паперовій формі.



Графік: Дубілет/Facebook

Також він нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачений законом), а з 2 жовтня почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір: "Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг".

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"Утім, перевести в електронну форму документообмін - це набагато легше, ніж документообіг всередині органів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.