У жовтні-листопаді різко скоротився документообіг у паперовій формі, - Дубілет. ГРАФІК

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.
Міністр оприлюднив графік, який показує кількість документів, які міністерства та інші центральні органи направили одне одному в паперовій формі.
Також він нагадав, що з 1 жовтня уряд заборонив надсилати документи не в електронній формі (за винятком випадків, коли папір передбачений законом), а з 2 жовтня почали адресно спілкуватися з усіма, хто продовжував слати папір: "Раз на засіданні Кабміну я навіть показував антирейтинг".
"Утім, перевести в електронну форму документообмін - це набагато легше, ніж документообіг всередині органів", - додав він.
Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.