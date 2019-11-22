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22.11.19 11:29

Є можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, - Новосад

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад вважає, що раннє втручання дає можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті.

Є можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, - Новосад

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила у своєму зверненні до учасників форуму "Навчання без перешкод: як зробити українські школи інклюзивними" в п'ятницю у Києві.

"Раннє втручання дає можливість запровадити інклюзію вже в дошкільній освіті, і потім легше інтегрувати дітей з особливими освітніми потребами в шкільну систему освіти", - сказала Новосад.

Вона наголосила, що інклюзивне навчання та впровадження інклюзивної освіти залишається пріоритетом для Міносвіти та уряду.

Новосад додала, що важливим питанням, над яким міністерство має намір працювати в 2020 році, є підготовка вчителів та асистентів, які зможуть на якісному рівні надавати послуги з інклюзивної освіти.

Раннє втручання - міждисциплінарна сімейно-центрована система допомоги дітям раннього віку з порушеннями розвитку та дітям груп біологічного та соціального ризику, спрямована на поліпшення розвитку дитини і підвищення якості життя родини.

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