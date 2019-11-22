Кожен десятий безробітний в Україні - студент, який не знайшов роботу після університету, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук, передає Цензор.НЕТ.

"І ще цифра, яка викликає занепокоєння - це 10% безробітних стають такими після закінчення вишів. Дуже високий показник, який свідчить про невідповідність навчальних програм реальним запитам ринку і необхідність трансформації вищої освіти", - повідомив Ніколайчук за підсумками аналізу причин безробіття в Україні.

За його словами, найбільш поширена причина безробіття - звільнення за власним бажанням або за згодою сторін.

"Напевно, це досить природна причина, однак з високою ймовірністю такий спосіб використовується бізнесом для звільнення "неефективних" працівників у разі оптимізації діяльності або в умовах скорочення виробництва", - зазначив заступник міністра.

Скорочення працівників стало причиною безробіття для 21% українських безробітних. Ще 10% безробітних звільнилися у зв'язку з закінченням терміну роботи.