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22.11.19 12:22

Кожен десятий безробітний в Україні - студент, який не знайшов роботу після університету, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оприлюднило статистику, згідно з якою 10% всіх безробітних українців - це студенти, які не змогли працевлаштуватися після закінчення навчання.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук, передає Цензор.НЕТ.

"І ще цифра, яка викликає занепокоєння - це 10% безробітних стають такими після закінчення вишів. Дуже високий показник, який свідчить про невідповідність навчальних програм реальним запитам ринку і необхідність трансформації вищої освіти", - повідомив Ніколайчук за підсумками аналізу причин безробіття в Україні.

Кожен десятий безробітний в Україні - студент, який не знайшов роботу після університету, - Мінекономіки 01

За його словами, найбільш поширена причина безробіття - звільнення за власним бажанням або за згодою сторін.

"Напевно, це досить природна причина, однак з високою ймовірністю такий спосіб використовується бізнесом для звільнення "неефективних" працівників у разі оптимізації діяльності або в умовах скорочення виробництва", - зазначив заступник міністра.

Скорочення працівників стало причиною безробіття для 21% українських безробітних. Ще 10% безробітних звільнилися у зв'язку з закінченням терміну роботи.

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